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В Польшу прибыли дополнительные танки и гаубицы, приобретенные у Южной Кореи

Среда, 22 марта 2023, 14:50
В Польшу прибыли дополнительные танки и гаубицы, приобретенные у Южной Кореи
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Польша получила новые танки K2 и гаубицы K9 из тех, которые заказала у Южной Кореи.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом объявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

Блащак сообщил, что в порт Гдыни прибыл корабль, на борту которого - еще пять танков K2 и двенадцать гаубиц K9.

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Министр напомнил, что контракт заключили в 2022 году и первые единицы вооружения по нему Польша получила в декабре.

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Танки и гаубицы поступят на вооружение 16-й механизированной дивизии в Варминско-Мазурском воеводстве, которое граничит с Калининградской областью РФ. Как известно, "перешеек" между основной частью РФ и ее эксклавом - Сувалкский коридор - считается очень вероятным местом удара в случае потенциальной войны России против восточных членов НАТО.

"Мы создаем силу, которая могла бы сдержать агрессора. Путин должен подумать дважды, прежде чем примет ошибочное решение напасть на Польшу - потому что польские вооруженные силы становятся сильнее и получают новейшее вооружение", - отметил Мариуш Блащак.

Как сообщалось, в августе 2022 года Польша заключила соглашение с Южной Кореей о закупке 180 танков K2 Black Panther производства Hyundai Rotem на сумму около $3,4 млрд, а также 212 самоходных гаубиц K9 Thunder производства Hanhwa Defense на сумму около $2,4 млрд.

Первые 10 танков и 24 гаубицы прибыли в Польшу в декабре 2022-го. Всего ожидаются 180 K2, еще 820 - будут изготовлены совместно с южнокорейской компанией в Польше.

Также Польша начала строить противотанковые заграждения на границе с Калининградской областью РФ и Беларусью.

Темы: ПольшатанкиоружиеЮжная Корея
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