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РФ розгорнула дивізіон берегових ракетних комплексів біля Японії

Тетяна ЛозовенкоСереда, 22 березня 2023, 14:55
РФ розгорнула дивізіон берегових ракетних комплексів біля Японії
Ракетний комплекс Бастіон, фото з Арміяінформ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія розгорнула дивізіон ракетних систем берегової оборони "Бастіон", щоб створити "суцільну зону контролю" надводної обстановки в районі окупованих Курильських островів.

Джерело: російський Интерфакс, Reuters із посиланням на заяву Шойгу на колегії Міноборони 

Пряма мова: "Для створення суцільної зони контролю надводної обстановки вздовж островів Курильської гряди з грудня 2022 року на острові Парамушир на бойове чергування заступив дивізіон берегового ракетного комплексу "Бастіон".

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Деталі: За його словами, поточного року східний округ зосереджуватиме зусилля на вдосконаленні системи мобілізаційного розгортання, будівництві об'єктів військової інфраструктури та забезпечення військ "сучасним озброєнням". 

При цьому, за його словами, робота всіх органів управління має бути насамперед спрямована на забезпечення підрозділів, що воюють в Україні, та "нейтралізацію загроз військовій безпеці на Східному стратегічному напрямку".

Шойгу назвав зміцнення російської оборони в далекосхідних регіонах відповіддю на "зусилля США щодо стримування Росії та Китаю": "Щоб стримати Росію і Китай, США значно збільшують свою військову присутність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, зміцнюють політичні та військові зв'язки зі своїми союзниками, продовжують створювати нову американську архітектуру безпеки в цьому регіоні".

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Теми: РосіяЯпоніязброя
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