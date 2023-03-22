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РФ развернула дивизион береговых ракетных комплексов возле Японии

Татьяна ЛозовенкоСреда, 22 марта 2023, 15:55
РФ развернула дивизион береговых ракетных комплексов возле Японии
Ракетный комплекс Бастион, фото из Армияинформ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия развернула дивизион ракетных систем береговой обороны "Бастион" и создает "сплошную зону контроля" надводной обстановки в районе оккупированных Курильских островов.

Источник: Интерфакс, Reuters со ссылкой на заявление Шойгу на коллегии Минобороны

Прямая речь: "Для создания сплошной зоны контроля надводной обстановки вдоль островов Курильской гряды с декабря 2022 года на острове Парамушир на боевое дежурство заступил дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион".

Детали: По его словам, в текущем году восточный округ будет сосредоточивать усилия на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечения войск "современным вооружением". 

При этом, по его словам, работа всех органов управления должна быть, прежде всего, направлена на обеспечение подразделений, которые воюют в Украине, и "нейтрализацию угроз военной безопасности на Восточном стратегическом направлении".

Шойгу назвал укрепление российской обороны в дальневосточных регионах ответом на "усилия США по сдерживанию России и Китая": "Чтобы сдержать Россию и Китай, США значительно увеличивают свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляют политические и военные связи со своими союзниками, продолжают создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе".

Темы: РосcияЯпонияоружие
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