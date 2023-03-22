Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ развернула дивизион береговых ракетных комплексов возле Японии

Татьяна ЛозовенкоСреда, 22 марта 2023, 14:55
РФ развернула дивизион береговых ракетных комплексов возле Японии
Ракетный комплекс Бастион, фото из Армияинформ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия развернула дивизион ракетных систем береговой обороны "Бастион" и создает "сплошную зону контроля" надводной обстановки в районе оккупированных Курильских островов.

Источник: Интерфакс, Reuters со ссылкой на заявление Шойгу на коллегии Минобороны

Прямая речь: "Для создания сплошной зоны контроля надводной обстановки вдоль островов Курильской гряды с декабря 2022 года на острове Парамушир на боевое дежурство заступил дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион".

Реклама:

Детали: По его словам, в текущем году восточный округ будет сосредоточивать усилия на совершенствовании системы мобилизационного развертывания, строительстве объектов военной инфраструктуры и обеспечения войск "современным вооружением". 

При этом, по его словам, работа всех органов управления должна быть, прежде всего, направлена на обеспечение подразделений, которые воюют в Украине, и "нейтрализацию угроз военной безопасности на Восточном стратегическом направлении".

Шойгу назвал укрепление российской обороны в дальневосточных регионах ответом на "усилия США по сдерживанию России и Китая": "Чтобы сдержать Россию и Китай, США значительно увеличивают свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляют политические и военные связи со своими союзниками, продолжают создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияЯпонияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Росcия
Китай не пускает российских туристов вопреки договоенностям о безвизе
В Дании сократят штат российского посольства
Путин заявил, что скоро встретится с лидером Китая
Последние новости
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
Все новости...
Реклама: