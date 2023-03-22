Понад 60% європейців підтримують постачання зброї Україні

Понад 60% громадян семи країн Європейського союзу підтримують постачання Україні зброї для боротьби з російським агресором.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування eupinions від фонду Бертельсманна, в якому взяли участь 13 тисяч респондентів.

Підтримка постачання зброї Україні взимку знову зросла до 61% після падіння нижче 60% восени.

Найбільше за надання зброї Україні виступають поляки – 86%, причому в порівнянні з березнем 2022 року підтримка у країні навіть зросла.

Найменша кількість прихильників постачання зброї Україні – в Італії (47%), але й там цей показник зріс у порівнянні з березнем 2022 року.

У більшості країн, в яких опитували громадян, підтримка постачання зброї Україні перебуває у діапазоні між 59% і 67%. Розподіл по країнах виглядає так: Німеччина 59%, Бельгія 60%, Іспанія 64%, Франція 65%, Нідерланди 67%.

Нагадаємо, у понеділок міністри оборони та закордонних справ країн Євросоюзу досягли згоди щодо ініціативи спільного постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів.

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Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав це рішення історичним.

Він уточнив, що план з бюджетом у 2 млрд євро буде втілюватись у трьох напрямках.

По-перше, з Європейського фонду миру буде виділений 1 мільярд євро на компенсацію постачань держав-членів; по-друге, ще стільки ж буде скеровано на спільні закупівлі боєприпасів; і по-третє, держави ЄС робитимуть замовлення для збільшення виробничих потужностей оборонних заводів.