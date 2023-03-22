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Понад 60% європейців підтримують постачання зброї Україні

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 15:54
Понад 60% європейців підтримують постачання зброї Україні
фото NurPhoto via Getty Images

Понад 60% громадян семи країн Європейського союзу підтримують постачання Україні зброї для боротьби з російським агресором.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування eupinions від фонду Бертельсманна, в якому взяли участь 13 тисяч респондентів.

Підтримка постачання зброї Україні взимку знову зросла до 61% після падіння нижче 60% восени.

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Найбільше за надання зброї Україні виступають поляки – 86%, причому в порівнянні з березнем 2022 року підтримка у країні навіть зросла.

Найменша кількість прихильників постачання зброї Україні – в Італії (47%), але й там цей показник зріс у порівнянні з березнем 2022 року.

У більшості країн, в яких опитували громадян, підтримка постачання зброї Україні перебуває у діапазоні між 59% і 67%. Розподіл по країнах виглядає так: Німеччина 59%, Бельгія 60%, Іспанія  64%, Франція 65%, Нідерланди 67%.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у понеділок міністри оборони та закордонних справ країн Євросоюзу досягли згоди щодо ініціативи спільного постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів. 

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав це рішення історичним.

Він уточнив, що план з бюджетом у 2 млрд євро буде втілюватись у трьох напрямках.

По-перше, з Європейського фонду миру буде виділений 1 мільярд євро на компенсацію постачань держав-членів; по-друге, ще стільки ж буде скеровано на спільні закупівлі боєприпасів; і по-третє, держави ЄС робитимуть замовлення для збільшення виробничих потужностей оборонних заводів.

Теми: допомога УкраїнізброяЄС
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