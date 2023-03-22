Более 60% европейцев поддерживают поставки оружия Украине

Более 60% граждан семи стран Европейского союза поддерживают поставки Украине оружия для борьбы с российским агрессором.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса eupinions от фонда Бертельсманна, в котором приняли участие 13 тысяч респондентов.

Поддержка поставок оружия Украине зимой снова выросла до 61% после падения ниже 60% осенью.

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Больше всего за предоставление оружия Украине выступают поляки - 86%, причем по сравнению с мартом 2022 года поддержка в стране даже выросла.

Наименьшее количество сторонников поставок оружия Украине - в Италии (47%), но и там этот показатель вырос по сравнению с мартом 2022 года.

В большинстве стран, в которых опрашивали граждан, поддержка поставок оружия Украине находится в диапазоне между 59% и 67%. Распределение по странам выглядит так: Германия 59%, Бельгия 60%, Испания 64%, Франция 65%, Нидерланды 67%.

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Напомним, в понедельник министры обороны и иностранных дел стран Евросоюза достигли согласия относительно инициативы совместных поставок боеприпасов для Украины и пополнения собственных складов.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель назвал это решение историческим.

Он уточнил, что план с бюджетом в 2 млрд евро будет воплощаться в трех направлениях.

Во-первых, из Европейского фонда мира будет выделен 1 миллиард евро на компенсацию поставок государств-членов; во-вторых, еще столько же будет направлено на совместные закупки боеприпасов; и в-третьих, государства ЕС будут делать заказы для увеличения производственных мощностей оборонных заводов.