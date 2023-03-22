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СБУ прикрила ботоферму, яка розганяла фейки на замовлення спецслужб РФ

Тетяна ЛозовенкоСереда, 22 березня 2023, 16:13
СБУ прикрила ботоферму, яка розганяла фейки на замовлення спецслужб РФ
Фото: СБУ

Служба безпеки ліквідувала у Хмельницькій області прокремлівську ботоферму, яка поширювала фейки про ситуацію на фронті та дискредитувала ЗСУ на замовлення спецслужб Росії.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Хмельницької обласної прокуратури 

Деталі: За інформацією слідства, ботоферму організував житель Кам’янця-Подільського, колишній поліцейський.

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Проросійський осередок із понад 2 тисяч ботів, які дискредитували Сили оборони та військово-політичне керівництво України, поширював дезінформацію про ситуацію на фронті та закликав українців ухилятися від мобілізації.

Основними "замовниками послуг" ботоферми були представники спецслужб Росії. Вони купували фальшиві акаунти і використовували їх в популярних соцмережах начебто від імені пересічних українців.

СБУ повідомляє, що чоловік розмістив Апаратно-програмний комплекс для "вирощування" ботів він розмістив у власній квартирі. Спеціальне обладнання дозволяло йому щодня реєструвати сотні анонімних облікових записів. Оплату за "оренду" фейкових акаунтів отримував через російські електронні платіжні системи.

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Через проведення інформаційних диверсій агресор намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку у західних регіонах України.

У ході обшуку в нього вилучили комп’ютерну техніку, 240 SIM-карт операторів мобільного зв’язку, спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення. Вилучену техніку направлено на експертизу.

 

Йому планують повідомили про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Теми: СБУсоцмережіФСБХмельниччина
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