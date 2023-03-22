СБУ прикрила ботоферму, яка розганяла фейки на замовлення спецслужб РФ

Служба безпеки ліквідувала у Хмельницькій області прокремлівську ботоферму, яка поширювала фейки про ситуацію на фронті та дискредитувала ЗСУ на замовлення спецслужб Росії.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Хмельницької обласної прокуратури

Деталі: За інформацією слідства, ботоферму організував житель Кам’янця-Подільського, колишній поліцейський.

Реклама:

Проросійський осередок із понад 2 тисяч ботів, які дискредитували Сили оборони та військово-політичне керівництво України, поширював дезінформацію про ситуацію на фронті та закликав українців ухилятися від мобілізації.

Основними "замовниками послуг" ботоферми були представники спецслужб Росії. Вони купували фальшиві акаунти і використовували їх в популярних соцмережах начебто від імені пересічних українців.

СБУ повідомляє, що чоловік розмістив Апаратно-програмний комплекс для "вирощування" ботів він розмістив у власній квартирі. Спеціальне обладнання дозволяло йому щодня реєструвати сотні анонімних облікових записів. Оплату за "оренду" фейкових акаунтів отримував через російські електронні платіжні системи.

ВІДЕО ДНЯ

Через проведення інформаційних диверсій агресор намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку у західних регіонах України.

У ході обшуку в нього вилучили комп’ютерну техніку, 240 SIM-карт операторів мобільного зв’язку, спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення. Вилучену техніку направлено на експертизу.

Йому планують повідомили про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).