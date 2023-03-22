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СБУ прикрыла ботоферму, которая разгоняла фейки по заказу спецслужб РФ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 22 марта 2023, 17:13
СБУ прикрыла ботоферму, которая разгоняла фейки по заказу спецслужб РФ
Фото: СБУ

Служба безопасности ликвидировала в Хмельницкой области ботоферму, которая предоставляла "услуги" спецслужбам России, распространяя фейки о ситуации на фронте и дискредитируя ВСУ.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры 

Детали: По информации следствия, ботоферму организовал житель Каменца-Подольского, бывший полицейский.

Пророссийская ячейка из более 2 тысяч ботов, которые дискредитировали Силы обороны и военно-политическое руководство Украины, распространяла дезинформацию о ситуации на фронте и призывала украинцев уклоняться от мобилизации.

Основными "заказчиками услуг" ботофермы были представители спецслужб России. Они покупали фальшивые аккаунты и использовали их в популярных соцсетях якобы от имени рядовых украинцев.

СБУ сообщает, что мужчина разместил Аппаратно-программный комплекс для "выращивания" ботов он разместил в собственной квартире. Специальное оборудование позволяло ему ежедневно регистрировать сотни анонимных учетных записей. Оплату за "аренду" фейковых аккаунтов получал через российские электронные платежные системы.

Через проведение информационных диверсий агрессор пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в западных регионах Украины.

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В ходе обыска у него изъяли компьютерную технику, 240 SIM-карт операторов мобильной связи, специализированное оборудование и программное обеспечение. Изъятая техника направлена на экспертизу.

 

Ему планируют сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Темы: СБУсоцсетиФСБХмельнитчина
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