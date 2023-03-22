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СБУ прикрыла ботоферму, которая разгоняла фейки по заказу спецслужб РФ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 22 марта 2023, 16:13
СБУ прикрыла ботоферму, которая разгоняла фейки по заказу спецслужб РФ
Фото: СБУ

Служба безопасности ликвидировала в Хмельницкой области ботоферму, которая предоставляла "услуги" спецслужбам России, распространяя фейки о ситуации на фронте и дискредитируя ВСУ.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры 

Детали: По информации следствия, ботоферму организовал житель Каменца-Подольского, бывший полицейский.

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Пророссийская ячейка из более 2 тысяч ботов, которые дискредитировали Силы обороны и военно-политическое руководство Украины, распространяла дезинформацию о ситуации на фронте и призывала украинцев уклоняться от мобилизации.

Основными "заказчиками услуг" ботофермы были представители спецслужб России. Они покупали фальшивые аккаунты и использовали их в популярных соцсетях якобы от имени рядовых украинцев.

СБУ сообщает, что мужчина разместил Аппаратно-программный комплекс для "выращивания" ботов он разместил в собственной квартире. Специальное оборудование позволяло ему ежедневно регистрировать сотни анонимных учетных записей. Оплату за "аренду" фейковых аккаунтов получал через российские электронные платежные системы.

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Через проведение информационных диверсий агрессор пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в западных регионах Украины.

В ходе обыска у него изъяли компьютерную технику, 240 SIM-карт операторов мобильной связи, специализированное оборудование и программное обеспечение. Изъятая техника направлена на экспертизу.

 

Ему планируют сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Темы: СБУсоцсетиФСБХмельнитчина
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