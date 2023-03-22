Троє жителів Миколаївщини загинули, підірвавшись на міні росіян
Середа, 22 березня 2023, 17:16
Троє жителів села Садове Миколаївської області загинули, підірвавшись на російській міні.
Джерело: начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет
Деталі: Трагедія сталася в середу на Снігурівщині. Мешканці сіл Садове поїхали полем до лісосмуги збирати дрова – і я в якусь мить автівка вибухнула. Всі троє одразу загинули.
Залишена росіянами протитанкова міна забрала життя трьох чоловіків: 60-ти, 29-ти та 19-ти років.
На місці працюють вибухотехніки поліції та представники ДСНС.
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