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Троє жителів Миколаївщини загинули, підірвавшись на міні росіян

Олена РощінаСереда, 22 березня 2023, 17:16
Троє жителів Миколаївщини загинули, підірвавшись на міні росіян
Жертви російських мін у Миколаївській області, фото з Telegram Сергія Шайхета

Троє жителів села Садове Миколаївської області загинули, підірвавшись на російській міні.

Джерело: начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет

Деталі: Трагедія сталася в середу на Снігурівщині. Мешканці сіл Садове поїхали полем до лісосмуги збирати дрова – і я в якусь мить автівка вибухнула. Всі троє одразу загинули.

Залишена росіянами протитанкова міна забрала життя трьох чоловіків: 60-ти, 29-ти та 19-ти років. 

На місці працюють вибухотехніки поліції та представники ДСНС.

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Теми: Миколаївська областьмінування
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