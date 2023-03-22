Троє жителів Миколаївщини загинули, підірвавшись на міні росіян

Жертви російських мін у Миколаївській області, фото з Telegram Сергія Шайхета

Троє жителів села Садове Миколаївської області загинули, підірвавшись на російській міні.

Джерело: начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет

Деталі: Трагедія сталася в середу на Снігурівщині. Мешканці сіл Садове поїхали полем до лісосмуги збирати дрова – і я в якусь мить автівка вибухнула. Всі троє одразу загинули.

Залишена росіянами протитанкова міна забрала життя трьох чоловіків: 60-ти, 29-ти та 19-ти років.

На місці працюють вибухотехніки поліції та представники ДСНС.