Трое жителей Николаевщины погибли, подорвавшись на мине россиян

Трое жителей села Садовое Николаевской области погибли, подорвавшись на российской мине.

Источник: начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет

Детали: Трагедия произошла в среду на Снигиревщине. Жители сел Садовое поехали по полю в лесополосу собирать дрова – и в какой-то момент машина взорвалась. Все трое сразу погибли.

Оставленная россиянами противотанковая мина лишила жизни трех мужчин: 60-ти, 29-ти и 19-ти лет.

На месте работают взрывотехники полиции и представители ГСЧС.