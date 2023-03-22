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Трое жителей Николаевщины погибли, подорвавшись на мине россиян

Елена РощинаСреда, 22 марта 2023, 16:16
Трое жителей Николаевщины погибли, подорвавшись на мине россиян
Жертвы российских мин в Николаевской области, фото из Telegram Сергея Шайхета

Трое жителей села Садовое Николаевской области погибли, подорвавшись на российской мине.

Источник: начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет

Детали: Трагедия произошла в среду на Снигиревщине. Жители сел Садовое поехали по полю в лесополосу собирать дрова – и в какой-то момент машина взорвалась. Все трое сразу погибли. 

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Оставленная россиянами противотанковая мина лишила жизни трех мужчин: 60-ти, 29-ти и 19-ти лет. 

На месте работают взрывотехники полиции и представители ГСЧС.

Темы: Николаевская областьминирование
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