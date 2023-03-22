Трое жителей Николаевщины погибли, подорвавшись на мине россиян
Среда, 22 марта 2023, 16:16
Трое жителей села Садовое Николаевской области погибли, подорвавшись на российской мине.
Источник: начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет
Детали: Трагедия произошла в среду на Снигиревщине. Жители сел Садовое поехали по полю в лесополосу собирать дрова – и в какой-то момент машина взорвалась. Все трое сразу погибли.
Реклама:
Оставленная россиянами противотанковая мина лишила жизни трех мужчин: 60-ти, 29-ти и 19-ти лет.
На месте работают взрывотехники полиции и представители ГСЧС.