Парламент Швеції схвалив вступ до НАТО

Шведський парламент у середу більшістю голосів схвалив законодавство, необхідне для вступу країни в Північноатлантичний Альянс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

За схвалення вступу країни до НАТО, що передбачає відмову від позаблокового статусу, проголосували 269 парламентарів, проти висловились 37, ще 43 були відсутні. Це дає шведському уряду зелене світло на вступ до НАТО після того, як всі країни-члени Альянсу ратифікують заявку Швеції.

Таким чином, Риксдаг схвалив приєднання Швеції до Північноатлантичного договору та низку законодавчих змін, які набудуть чинності в день ухвалення рішення урядом. Серед іншого, пропонують, щоб у разі війни або загрози війни уряд мав можливість самостійно, без рішення парламенту, звертатися до НАТО за військовою підтримкою.

Уряд також матиме право просити НАТО про військову підтримку для запобігання порушенням цілісності шведської території як у воєнний, так і в мирний час.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 17 березня після зустрічі з фінським президентом Саулі Нііністьо заявив, що Анкара ратифікує протокол про вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу – окремо від Швеції. Того ж вечора протокол внесли у парламент Туреччини.

Глава МЗС Швеції Тобіас Більстрьом прокоментував, що Швеція "не хотіла, але була готова" до такого сценарію.

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Як відомо, Туреччина та Угорщина – останні дві держави НАТО, які досі не схвалили вступ Фінляндії та Швеції. Угорщина планує голосувати щодо Фінляндії 27 березня – також окремо від заявки Швеції.

Детальніше на цю тему читайте у статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.