Парламент Швеции одобрил вступление в НАТО

Парламент Швеции большинством голосов одобрил законодательство, необходимое для вступления страны в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

За одобрение вступления страны в НАТО, что предусматривает отказ от внеблокового статуса, проголосовали 269 парламентариев, против высказались 37, еще 43 отсутствовали. Это дает шведскому правительству зеленый свет на вступление в НАТО после того, как все страны-члены Альянса ратифицируют заявку Швеции.

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Таким образом, Риксдаг одобрил присоединение Швеции к Североатлантическому договору и ряд законодательных изменений, которые вступят в силу в день принятия решения правительством. Среди прочего, предлагают, чтобы в случае войны или угрозы войны правительство имело возможность самостоятельно, без решения парламента, обращаться к НАТО за военной поддержкой.

Правительство также будет иметь право просить НАТО о военной поддержке для предотвращения нарушений целостности шведской территории как в военное, так и в мирное время.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 марта после встречи с финским президентом Саули Ниинистё заявил, что Анкара ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс - отдельно от Швеции. В тот же вечер протокол внесли в парламент Турции.

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Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём прокомментировал, что Швеция "не хотела, но была готова" к такому сценарию.

Как известно, Турция и Венгрия - последние два государства НАТО, которые до сих пор не одобрили вступление Финляндии и Швеции. Венгрия планирует голосовать по Финляндии 27 марта - также отдельно от заявки Швеции.

Подробнее на эту тему читайте в статье: Почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.