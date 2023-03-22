"Повернись живим" передали військовим перший розвідкомплекс "ШАРК"

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" передав Збройним силам перший безпілотний розвідувальний комплекс "ШАРК".

Джерело: "Повернись живим" у коментарі Українській правді

Деталі: Кошти на комплекс зібрала спільна ініціатива мережі АЗС ОККО та Фонду — "ОКО за ОКО". Усього військовим передадуть 25 таких комплексів загальною вартістю 325 млн грн, щоб уздовж усієї лінії фронту відстежували рух ворога та ефективно коригували вогонь української артилерії.

Паралельно вже навчають 25 екіпажів для управління розвідкомплексами.

Пряма мова СЕО ОККО Василя Даниляка: "Зупинятися з допомогою ми не плануємо. І поки триває акумулювання коштів ще на 3 з 25 комплексів, ми вже працюємо над новим проєктом разом із "Повернись живим", щоб і надалі системно зміцнювати нашу армію".

Довідково: До складу одного комплексу "ШАРК" (вартістю 13 млн грн) входить прохідне авто, обладнане пунктом управління, пускова установка і два БПЛА від Ukrspecsystems.

Нагадаємо: Спільний проєкт ОККО та "Повернись живим" "ОКО ЗА ОКО" стартував у листопаді 2022 року. Українці підтримують ініціативу, заправляючись пальним Pullls на АЗК ОККО — з кожного проданого літра компанія перераховує по 1 гривні на "ШАРКИ", або ж напряму перераховуючи кошти на спецрахунок фонду "Повернись живим".