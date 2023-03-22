Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Повернись живим" передали військовим перший розвідкомплекс "ШАРК"

Євген КізіловСереда, 22 березня 2023, 17:28
Повернись живим передали військовим перший розвідкомплекс ШАРК
Безпілотник комплексу "ШАРК", фото Ukrspecsystems

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" передав Збройним силам перший безпілотний розвідувальний комплекс "ШАРК".

Джерело: "Повернись живим" у коментарі Українській правді

Деталі: Кошти на комплекс зібрала спільна ініціатива мережі АЗС ОККО та Фонду — "ОКО за ОКО". Усього військовим передадуть 25 таких комплексів загальною вартістю 325 млн грн, щоб уздовж усієї лінії фронту відстежували рух ворога та ефективно коригували вогонь української артилерії.

Паралельно вже навчають 25 екіпажів для управління розвідкомплексами.

Пряма мова СЕО ОККО Василя Даниляка: "Зупинятися з допомогою ми не плануємо. І поки триває акумулювання коштів ще на 3 з 25 комплексів, ми вже працюємо над новим проєктом разом із "Повернись живим", щоб і надалі системно зміцнювати нашу армію". 

Довідково: До складу одного комплексу "ШАРК" (вартістю 13 млн грн) входить прохідне авто, обладнане пунктом управління, пускова установка і два БПЛА від Ukrspecsystems.

Нагадаємо: Спільний проєкт ОККО та "Повернись живим" "ОКО ЗА ОКО" стартував у листопаді 2022 року. Українці підтримують ініціативу, заправляючись пальним Pullls на АЗК ОККО — з кожного проданого літра компанія перераховує по 1 гривні на "ШАРКИ", або ж напряму перераховуючи кошти на спецрахунок фонду "Повернись живим".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: зброяблагодійністьЗбройні сили
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

мапаВ Україні різко похолодає, потепління прийде в квітні

фото, відео, оновлено від 12:14Росіяни вдарили ракетами по Слов’янську: 2 загиблих і 29 поранених, іде розбір завалів

МЗС закликало комісара ООН не давати "незбалансованих" оцінок щодо справи УПЦ МП

УЗ повертатиме повну вартість квитків навіть після відправлення потяга: умови

оновленоСБУ знешкодила агентурну групу ФСБ, у складі якої – експомічник нардепа

Сирський: Зараз найінтенсивніша фаза боїв за Бахмут

Усі новини...
зброя
Понад 60% європейців підтримують постачання зброї Україні
РФ розгорнула дивізіон берегових ракетних комплексів біля Японії
У Польщу прибули додаткові танки й гаубиці, придбані у Південної Кореї
Останні новини
14:01
Колаборантка окупантів з Лимана отримала 5 років тюрми
13:59
інфографікаКиїв втратив статус найдорожчого міста України: що з цінами на оренду
13:50
У Єврокомісії прокоментували ядерні плани Путіна щодо Білорусі: Якщо це станеться - наслідки будуть
13:48
Укрпошта запускає нову послугу для інтернет-продавців товарів за кордон: умови
13:36
УЦОЯО затвердив завдання, які будуть на НМТ-2023
13:35
мапаВ Україні різко похолодає, потепління прийде в квітні
13:33
У НБУ допускають зниження облікової ставки в цьому році
13:31
У Кремлі кажуть, що Путін не передумає розмістити ядерну зброю в Білорусі
13:20
фото, відео, оновлено від 12:14Росіяни вдарили ракетами по Слов’янську: 2 загиблих і 29 поранених, іде розбір завалів
13:15
Вимагали хабарі: на Одещині викрили корупційну схему, пов’язану з "зерновою угодою"
Усі новини...