"Повернись живим" передали військовим перший розвідкомплекс "ШАРК"

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" передав Збройним силам перший безпілотний розвідувальний комплекс "ШАРК".

Джерело: "Повернись живим" у коментарі Українській правді

Деталі: Кошти на комплекс зібрала спільна ініціатива мережі АЗС ОККО та Фонду — "ОКО за ОКО". Усього військовим передадуть 25 таких комплексів загальною вартістю 325 млн грн, щоб уздовж усієї лінії фронту відстежували рух ворога та ефективно коригували вогонь української артилерії.

Реклама:

Паралельно вже навчають 25 екіпажів для управління розвідкомплексами.

Пряма мова СЕО ОККО Василя Даниляка: "Зупинятися з допомогою ми не плануємо. І поки триває акумулювання коштів ще на 3 з 25 комплексів, ми вже працюємо над новим проєктом разом із "Повернись живим", щоб і надалі системно зміцнювати нашу армію".

Довідково: До складу одного комплексу "ШАРК" (вартістю 13 млн грн) входить прохідне авто, обладнане пунктом управління, пускова установка і два БПЛА від Ukrspecsystems.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Спільний проєкт ОККО та "Повернись живим" "ОКО ЗА ОКО" стартував у листопаді 2022 року. Українці підтримують ініціативу, заправляючись пальним Pullls на АЗК ОККО — з кожного проданого літра компанія перераховує по 1 гривні на "ШАРКИ", або ж напряму перераховуючи кошти на спецрахунок фонду "Повернись живим".