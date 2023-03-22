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"Вернись живым" передали военным первый разведкомплекс "ШАРК"

Евгений КизиловСреда, 22 марта 2023, 16:28
Вернись живым передали военным первый разведкомплекс ШАРК
Беспилотник комплекса "ШАРК", фото Ukrspecsystems

Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" передал Вооруженным силам первый беспилотный разведывательный комплекс "ШАРК".

Источник: "Вернись живым" в комментарии Украинской правде

Детали: Средства на комплекс собрала совместная инициатива сети АЗС ОККО и Фонда - "ОКО за ОКО". Всего военным передадут 25 таких комплексов общей стоимостью 325 млн грн, чтобы вдоль всей линии фронта отслеживали движение врага и эффективно корректировали огонь украинской артиллерии.

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Параллельно уже обучают 25 экипажей для управления разведкомплексами.

Прямая речь СЕО ОККО Василия Даниляка: "Останавливаться с помощью мы не планируем. И пока продолжается аккумулирование средств еще на 3 из 25 комплексов, мы уже работаем над новым проектом вместе с "Вернись живым", чтобы и в дальнейшем системно укреплять нашу армию". 

Справка: В состав одного комплекса "ШАРК" (стоимостью 13 млн грн) входит проходное авто, оборудованное пунктом управления, пусковая установка и два БПЛА от Ukrspecsystems.

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Напомним: Совместный проект ОККО и "Вернись живым" "ОКО ЗА ОКО" стартовал в ноябре 2022 года. Украинцы поддерживают инициативу, заправляясь топливом Pullls на АЗК ОККО - с каждого проданного литра компания перечисляет по 1 гривне на "ШАРКИ", или же напрямую перечисляя средства на спецсчет фонда "Вернись живым".

Темы: оружиеблаготворительностьВооруженные силы
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