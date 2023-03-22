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У "Слузі народу" хочуть дозволити науковцям відмовлятись від наукових ступенів

"Українська правда"Середа, 22 березня 2023, 17:34
У Слузі народу хочуть дозволити науковцям відмовлятись від наукових ступенів
Юлія Грішина, фото з її соцмереж

У фракції "Слуга народу" хочуть законодавчо дозволити науковцям відмовлятись від наукових ступенів. 

Джерело: "слуга народу" та членкиня параментського комітету з питань освіти та науки Юлія Грішина в інтерв’ю "Українській правді".       

Пряма мова: "У нас немає процедури відмови від наукового ступеня. Тобто зараз передбачена лише відповідальність, коли хтось може звернутись до закладу освіти, який присуджував ступінь, або в Національне агентство забезпечення якості вищої освіти, а сама людина відмовитися не може. 

Це – неправильно. І тому зараз ця норма з’явиться у законопроєкті. Так повинно бути, щоб кожна людина, яка зрозуміє, що вона зробила помилку, мала можливість відкрито відмовитись від цього наукового ступеню і не чекати, поки її покарають і вона пройде всі ці процедури".  

Деталі: Відповідну законодавчу норму "слуги народу" хочуть прописати у законопроєкті "Про академічну доброчесність", який зараз, зі слів Грішиної, готують до реєстрації у парламенті.     

Що було раніше: Новопризначеного міністра освіти та науки України Оксена Лісового звинуватили у плагіаті. Йдеться про його кандидатську дисертацію з філософії, яку він захистив у 2012 році.

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У Малій академії наук, яку Лісовий очолював до призначення очільником МОН, у коментарі "УП.життя" повідомили, що він має намір відправити свою наукову роботу на "кілька авторитетних експертиз" і, у разі виявлення в його роботі порушень доброчесності, готовий відмовитись від вченого ступеня кандидата наук, а на посаді міністра "формувати принципово нову академічну культуру та культуру освітнього та наукового менеджменту".  

Теми: наукаСлуга народу
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