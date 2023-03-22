У "Слузі народу" хочуть дозволити науковцям відмовлятись від наукових ступенів

У фракції "Слуга народу" хочуть законодавчо дозволити науковцям відмовлятись від наукових ступенів.

Джерело: "слуга народу" та членкиня параментського комітету з питань освіти та науки Юлія Грішина в інтерв’ю "Українській правді".

​Пряма мова: "У нас немає процедури відмови від наукового ступеня. Тобто зараз передбачена лише відповідальність, коли хтось може звернутись до закладу освіти, який присуджував ступінь, або в Національне агентство забезпечення якості вищої освіти, а сама людина відмовитися не може.

Це – неправильно. І тому зараз ця норма з’явиться у законопроєкті. Так повинно бути, щоб кожна людина, яка зрозуміє, що вона зробила помилку, мала можливість відкрито відмовитись від цього наукового ступеню і не чекати, поки її покарають і вона пройде всі ці процедури".

Деталі: Відповідну законодавчу норму "слуги народу" хочуть прописати у законопроєкті "Про академічну доброчесність", який зараз, зі слів Грішиної, готують до реєстрації у парламенті.

Що було раніше: Новопризначеного міністра освіти та науки України Оксена Лісового звинуватили у плагіаті. Йдеться про його кандидатську дисертацію з філософії, яку він захистив у 2012 році.

ВІДЕО ДНЯ

У Малій академії наук, яку Лісовий очолював до призначення очільником МОН, у коментарі "УП.життя" повідомили, що він має намір відправити свою наукову роботу на "кілька авторитетних експертиз" і, у разі виявлення в його роботі порушень доброчесності, готовий відмовитись від вченого ступеня кандидата наук, а на посаді міністра "формувати принципово нову академічну культуру та культуру освітнього та наукового менеджменту".