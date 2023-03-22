В "Слуге народа" хотят разрешить ученым отказываться от научных степеней

Во фракции "Слуга народа" хотят законодательно разрешить ученым отказываться от научных степеней.

Источник: "слуга народа" и член парламентского комитета по вопросам образования и науки Юлия Гришина в интервью "Украинской правде".

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Прямая речь: "У нас нет процедуры отказа от ученой степени. То есть сейчас предусмотрена только ответственность, когда кто-то может обратиться в учебное заведение, которое присуждало степень, или в Национальное агентство обеспечения качества высшего образования, а сам человек отказаться не может.

Это - неправильно. И поэтому сейчас эта норма появится в законопроекте. Так должно быть, чтобы каждый человек, который поймет, что он сделал ошибку, имел возможность открыто отказаться от этой научной степени и не ждать, пока его накажут и он пройдет все эти процедуры".

Детали: Соответствующую законодательную норму "слуги народа" хотят прописать в законопроекте "Об академической добропорядочности", который сейчас, по словам Гришиной, готовят к регистрации в парламенте.

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Что было раньше: Новоназначенного министра образования и науки Украины Оксена Лисового обвинили в плагиате. Речь идет о его кандидатской диссертации по философии, которую он защитил в 2012 году.

В Малой академии наук, которую Лисовой возглавлял до назначения главой МОН, в комментарии "УП.Життя" сообщили, что он намерен отправить свою научную работу на "несколько авторитетных экспертиз" и, в случае выявления в его работе нарушений добропорядочности, готов отказаться от ученой степени кандидата наук, а на посту министра "формировать принципиально новую академическую культуру и культуру образовательного и научного менеджмента".