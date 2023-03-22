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Российским военным перестают платить: жалобы из полсотни регионов

Валентина РоманенкоСреда, 22 марта 2023, 16:53
Российским военным перестают платить: жалобы из полсотни регионов
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

В России мобилизованным и контрактникам задерживают и не платят обещанные зарплаты, надбавки и соцвыплаты.

Источник: "Вёрстка"

Детали: По подсчетам российского издания, в 52 регионах России и в оккупированном Крыму с начала марта 2023 года задержали или вовсе не выплатили зарплаты военным.

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Вместо обещанных 195 тысяч рублей в месяц на счета поступают суммы в разы меньше.

Судя по рассказам самих военнослужащих РФ и их близких частые проблемы с выплатами начались с января, но при этом об отдельных случаях удержания и невыплат зарплат, надбавок и соцвыплат сообщали как минимум с ноября 2022 года. Причем сталкиваются с этим и мобилизованные, и добровольцы, и контрактники.

С начала марта десятки сообщений о невыплатах появляются в группах в российской соцсети "ВКонтакте", посвященных выплатам мобилизованным.

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В комментариях авторам жалоб нередко отвечают, что Минобороны РФ официально переводит зарплаты с 10 по 20 число каждого месяца и что задержки могут быть связаны с переводом самого военнослужащего в другую часть. В этих случаях некоторые признаются, что позже все же получили выплаты — просто с опозданием. Другие публикуют расчетные листы из личных кабинетов военнослужащих на сайте МО, в которых на месте выплат стоят нули.

По словам руководителя центра „Региональные исследования" Дмитрия Лобойко, с оплатой за участие в боевых действиях люди из росийсков глубинки связывали "надежды качественно изменить свою жизнь, но им пришлось столкнуться с реальностью".

Темы: Росcиявойна
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