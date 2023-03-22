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Санду схвалила скасування "молдовської мови"

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 18:07

Президентка Молдови Мая Санду в середу підписала закон, який передбачає закріплення в усіх законах країни поняття "румунська мова" замість "молдовської" та "рідної" мов.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Санду написала у Facebook.

"Сьогодні я промульгувала закон, який підтверджує історичну і незаперечну істину: державною мовою Республіки Молдова є румунська. Я хочу, щоб румунська мова об'єднувала всіх нас, хто живе тут і любить цю землю", – наголосила вона.

За словами молдовської президентки, ті, хто десятиліттями говорив, що громадяни Молдови говорять "молдовською", а не румунською мовою, "переслідують лише одну мету: розділити нас".

"Це відбувається тому, що коли ви розділили націю, вам легше підпорядкувати і контролювати її. Розділений народ не є об'єднаною силою, яка може себе захистити. Ті, хто намагався нас розділити, переймалися не лінгвістикою, а тим, як утримати Молдову у вічній національній сварці", – підкреслила Санду.

Раніше опозиція Молдови обіцяла оскаржити усунення згадок про "молдовську мову" в Конституційному суді, тож підписаний президенткою закон ще може теоретично бути скасований.

Нагадаємо, 16 березня парламент Молдови у другому читанні ухвалив ініційований партією влади PAS законопроєкт, який передбачає закріплення в усіх законах країни поняття "румунська мова" замість "молдовської" та "рідної" мов.

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Згідно з проєктом, словосполучення "молдовська мова", "державна мова", "офіційна мова" і "рідна мова" в будь-якій граматичній формі необхідно замінити словосполученням "румунська мова" у відповідній граматичній формі.

Тож, після "технічних змін" стаття конституції Молдови щодо мови стане коротшою і матиме наступний зміст: "Державною мовою Республіки Молдова є румунська мова".

Деталі читайте у статті: Кінець "молдовської мови". Нащо Молдова змінює конституцію та чому це важливо для України.

Теми: Молдова
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