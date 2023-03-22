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Санду одобрила отмену "молдавского языка"

"Европейская правда"Среда, 22 марта 2023, 18:07

Президент Молдовы Майя Санду в среду подписала закон, который предусматривает закрепление во всех законах страны понятия "румынский язык" вместо "молдавского" и "родного" языков.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Санду написала в Facebook.

"Сегодня я промульгировала закон, который подтверждает историческую и неоспоримую истину: государственным языком Республики Молдова является румынский. Я хочу, чтобы румынский язык объединял всех нас, кто живет здесь и любит эту землю", - подчеркнула она.

По словам молдавского президента, те, кто десятилетиями говорил, что граждане Молдовы говорят на "молдавском", а не на румынском языке, "преследуют только одну цель: разделить нас".

"Это происходит потому, что когда вы разделили нацию, вам легче подчинить и контролировать ее. Разделенный народ не является объединенной силой, которая может себя защитить. Те, кто пытался нас разделить, занимались не лингвистикой, а тем, как удержать Молдову в вечной национальной ссоре", - подчеркнула Санду.

Напомним, 16 марта парламент Молдовы во втором чтении принял инициированный партией власти PAS законопроект, который предусматривает закрепление во всех законах страны понятия "румынский язык" вместо "молдавского" и "родного" языков.

Согласно проекту, словосочетания "молдавский язык", "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" в любой грамматической форме необходимо заменить словосочетанием "румынский язык" в соответствующей грамматической форме.

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Поэтому, после "технических изменений" статья конституции Молдовы о языке станет короче и будет иметь следующее содержание: "Государственным языком Республики Молдова является румынский язык".

Детали читайте в статье: Конец "молдавского языка". Зачем Молдова меняет конституцию и почему это важно для Украины.

Темы: Молдова
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