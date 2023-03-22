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МРІ: Вступ України до НАТО підтримують рекордні 82% українців, за вступ до ЄС – 85%

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 18:27

Підтримка вступу України до НАТО і ЄС серед українців зросла до рекордного рівня – 82% і 85% відповідно.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати Всеукраїнського опитування Міжнародного республіканського інституту (МРІ).

Українці висловлюють рекордну підтримку членства України в НАТО – 82%. Це на 10 відсоткових пунктів більше порівняно з опитуванням у червні 2022 року і на 23 відсоткових пункти більше порівняно з даними за квітень 2022 року. 

Найбільше вступ до НАТО підтримують на Заході (87%) і у Центрі (85%). Найнижча підтримка на Сході – 72%. На Півдні вступ до НАТО підтримують 80% опитаних.

Слід зазначити, що найвища підтримка вступу України до НАТО у старшій віковій групі – серед людей, старших за 51 рік, підтримка сягає 86%. У групі 18-35 років підтримка найменша – 78%.

Вступ до ЄС підтримують 85% опитаних у порівнянні з 80% у червні та квітні 2022 року.

Найбільше вступ до ЄС підтримують на Заході – 89%. На Сході підтримка складає 80%.

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Щодо вікового розподілу, то найбільше тих, хто за вступ до ЄС, у вікових групах 18-35 та 51+.

Як повідомлялося, дві третини європейців підтримують приєднання України до Європейського Союзу у найближчі роки.

Теми: НАТОЄСопитування
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