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МРИ: Вступление Украины в НАТО поддерживают рекордные 82% украинцев, за вступление в ЕС - 85%

"Европейская правда"Среда, 22 марта 2023, 17:27

Поддержка вступления Украины в НАТО и ЕС среди украинцев выросла до рекордного уровня - 82% и 85% соответственно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты Всеукраинского опроса Международного республиканского института (МРИ).

Украинцы выражают рекордную поддержку членства Украины в НАТО - 82%. Это на 10 процентных пунктов больше по сравнению с опросом в июне 2022 года и на 23 процентных пункта больше по сравнению с данными за апрель 2022 года.

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Больше всего вступление в НАТО поддерживают на Западе (87%) и Центре (85%). Самая низкая поддержка на Востоке - 72%. На Юге вступление в НАТО поддерживают 80% опрошенных.

Следует отметить, что самая высокая поддержка вступления Украины в НАТО в старшей возрастной группе - среди людей старше 51 года поддержка достигает 86%. В группе 18-35 лет поддержка наименьшая - 78%.

Вступление в ЕС поддерживают 85% опрошенных по сравнению с 80% в июне и апреле 2022 года.

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Больше всего вступление в ЕС поддерживают на Западе - 89%. На Востоке поддержка составляет 80%.

По возрастному распределению, то больше всего тех, кто за вступление в ЕС, в возрастных группах 18-35 и 51+.

Как сообщалось, две трети европейцев поддерживают присоединение Украины к Европейскому Союзу в ближайшие годы.

Темы: НАТОЕСопрос
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