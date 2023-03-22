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Збірні Росії і Білорусі не допустили на ЧС-2024 з хокею 

Альона Мазуренко Середа, 22 березня 2023, 17:40
Збірні Росії і Білорусі не допустили на ЧС-2024 з хокею 
фото: РИА Новости

Міжнародна федерація хокею (IIHF) вирішила не повертати збірні Росії і Білорусі до змагань у 2023 та 2024 роках через "питання безпеки".

Джерело: Міжнародна федерація хокею 

Дослівно: "На основі детальної оцінки ризиків, проведеної відомою компанією, яка спеціалізується на оцінці ризиків, пов'язаних з різними глобальними викликами, Рада ІІХФ визначила, що повернення російських і білоруських команд до змагань IIHF поки що не є безпечним, і що це не буде безпечним для майбутнього сезону чемпіонату IIHF 2023/2024.

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Таким чином, IIHF продовжить сезон 2023/2024 рр. без збірних Росії та Білорусі".

Теми: спортРосіяБілорусь
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