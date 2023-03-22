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Сборные России и Беларуси не допустили на ЧМ-2024 по хоккею

Алена МазуренкоСреда, 22 марта 2023, 18:40
Сборные России и Беларуси не допустили на ЧМ-2024 по хоккею
фото: РИА Новости

Международная федерация хоккея (IIHF) решила не возвращать сборные России и Беларуси к соревнованиям в 2023 и 2024 годах из-за "вопросов безопасности".

Источник: Международная федерация хоккея

Дословно: "На основе детальной оценки рисков, проведенной известной компанией, которая специализируется на оценке рисков, связанных с различными глобальными вызовами, Совет IIHF определил, что возвращение российских и белорусских команд к соревнованиям IIHF пока не является безопасным, и что это не будет безопасным для будущего сезона чемпионата IIHF 2023/2024.

Таким образом, IIHF продолжит сезон 2023/2024 гг. без сборных России и Беларуси".

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Темы: спортРосcияБеларусь
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