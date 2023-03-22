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У Конгресі США відбудуться слухання щодо контролю за допомогою Україні

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 18:54

Комітет у закордонних справах Палати представників США призначив на наступну середу, 29 березня, публічні слухання на тему нагляду за допомогою Україні в контексті повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний анонс розміщено на сайті комітету в середу.

На слуханнях виступлять чинні генеральні інспектори Державного департаменту, міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку.

Як відомо, Республіканська партія, яка після проміжних виборів до Конгресу отримала більшість у нижній палаті, виступає за встановлення механізмів більш пильного нагляду за допомогою Києву – це не означає її зменшення, та процедурно може її уповільнити.

Обраний у січні спікером Палати представників республіканець Кевін Маккарті раніше стверджував, що виступає за продовження підтримки України у її повномасштабній війні з Росією, але не погоджується виписувати, за його словами, "безлімітний чек".

При цьому раніше американські урядовці заявляли, що не виявили ознак нецільового використання допомоги, яку Україна отримала з початку повномасштабної війни.

Про слухання стало відомо незабаром після того, як державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на загальну суму 350 мільйонів доларів.

ВІДЕО ДНЯ

З моменту повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні допомогу на суму близько 30 мільярдів доларів.

Теми: СШАдопомога УкраїніКитай
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