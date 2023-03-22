У Конгресі США відбудуться слухання щодо контролю за допомогою Україні

Комітет у закордонних справах Палати представників США призначив на наступну середу, 29 березня, публічні слухання на тему нагляду за допомогою Україні в контексті повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний анонс розміщено на сайті комітету в середу.

На слуханнях виступлять чинні генеральні інспектори Державного департаменту, міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку.

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Як відомо, Республіканська партія, яка після проміжних виборів до Конгресу отримала більшість у нижній палаті, виступає за встановлення механізмів більш пильного нагляду за допомогою Києву – це не означає її зменшення, та процедурно може її уповільнити.

Обраний у січні спікером Палати представників республіканець Кевін Маккарті раніше стверджував, що виступає за продовження підтримки України у її повномасштабній війні з Росією, але не погоджується виписувати, за його словами, "безлімітний чек".

При цьому раніше американські урядовці заявляли, що не виявили ознак нецільового використання допомоги, яку Україна отримала з початку повномасштабної війни.

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Про слухання стало відомо незабаром після того, як державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на загальну суму 350 мільйонів доларів.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні допомогу на суму близько 30 мільярдів доларів.