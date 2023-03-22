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В Конгрессе США состоятся слушания по контролю за помощью Украине

"Европейская правда"Среда, 22 марта 2023, 18:54

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США назначил на следующую среду, 29 марта, публичные слушания на тему надзора за помощью Украине в контексте полномасштабного вторжения России.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий анонс был размещен на сайте комитета в среду.

Планируется, что на слушаниях выступят действующие генеральные инспекторы Государственного департамента, министерства обороны и Агентства США по международному развитию.

Как известно, Республиканская партия, которая после промежуточных выборов в Конгресс получила большинство в нижней палате, выступает за установление механизмов более пристального надзора за помощью Киеву - это не означает ее уменьшения, и процедурно может ее замедлить.

Избранный в январе спикером Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти ранее утверждал, что выступает за продолжение поддержки Украины в ее полномасштабной войне с Россией, но не соглашается выписывать, по его словам, "безлимитный чек".

При этом ранее американские чиновники заявляли, что не обнаружили признаков нецелевого использования помощи, которую Украина получила с начала полномасштабной войны.

О слушаниях стало известно вскоре после того, как государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на общую сумму 350 миллионов долларов.

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С момента полномасштабного вторжения России США предоставили Украине помощь на сумму около 30 миллиардов долларов.

Темы: СШАпомощь УкраинеКитай
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