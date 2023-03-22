Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Конгрессе США состоятся слушания по контролю за помощью Украине

"Европейская правда"Среда, 22 марта 2023, 17:54

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США назначил на следующую среду, 29 марта, публичные слушания на тему надзора за помощью Украине в контексте полномасштабного вторжения России.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий анонс был размещен на сайте комитета в среду.

Планируется, что на слушаниях выступят действующие генеральные инспекторы Государственного департамента, министерства обороны и Агентства США по международному развитию.

Реклама:

Как известно, Республиканская партия, которая после промежуточных выборов в Конгресс получила большинство в нижней палате, выступает за установление механизмов более пристального надзора за помощью Киеву - это не означает ее уменьшения, и процедурно может ее замедлить.

Избранный в январе спикером Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти ранее утверждал, что выступает за продолжение поддержки Украины в ее полномасштабной войне с Россией, но не соглашается выписывать, по его словам, "безлимитный чек".

При этом ранее американские чиновники заявляли, что не обнаружили признаков нецелевого использования помощи, которую Украина получила с начала полномасштабной войны.

ВИДЕО ДНЯ

О слушаниях стало известно вскоре после того, как государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на общую сумму 350 миллионов долларов.

С момента полномасштабного вторжения России США предоставили Украине помощь на сумму около 30 миллиардов долларов.

Темы: СШАпомощь УкраинеКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
США
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
Все новости...
Реклама: