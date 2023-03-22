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Якщо Путін поїде в Європу, його мають затримати й видати суду в Гаазі – Блінкен

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 19:05
Якщо Путін поїде в Європу, його мають затримати й видати суду в Гаазі – Блінкен
ДЕРЖСЕКРЕТАР США ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО: GETTY IMAGES

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що європейські держави-підписанти Римського статуту повинні виконати ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна й видати його Міжнародному кримінальному суду.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", Блінкен сказав у середу на слуханнях комітету з питань бюджетних асигнувань Сенату США.

"Я вважаю, що кожен, хто є учасником (Міжнародного кримінального – ред.) суду й має певні зобов'язання, повинен виконувати свої зобов'язання", – відповів держсекретар на питання, чи повинні в Європі затримати Путіна, якби він туди вирішив поїхати.

Він водночас відповів ухильно на питання, чи чекала б та сама доля російського президента, якби той приїхав до США.

"Не можу говорити наперед, тому що, очевидно, треба розглядати закони, а ми, як ви знаєте, не є учасником МКС. Тому я б не хотів це обговорювати", – зазначив Блінкен, додавши, що Путін навряд чи планує приїхати у США найближчим часом.

Нагадаємо, минулого тижня Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.

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Теми: ПутінГаазький трибуналсудСША
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