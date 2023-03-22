Если Путин поедет в Европу, его должны задержать и выдать суду в Гааге – Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что европейские государства-подписанты Римского статута должны выполнить ордер на арест президента России Владимира Путина и выдать его Международному уголовному суду.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", Блинкен сказал в среду на слушаниях комитета по вопросам бюджетных ассигнований Сената США.

"Я считаю, что каждый, кто является участником (Международного уголовного - ред.) суда и имеет определенные обязательства, должен выполнять свои обязательства", - ответил госсекретарь на вопрос, должны ли в Европе задержать Путина, если бы он туда решил поехать.

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Он в то же время ответил уклончиво на вопрос, ждала бы та же участь российского президента, если бы тот приехал в США.

"Не могу говорить наперед, потому что, очевидно, надо рассматривать законы, а мы, как вы знаете, не являемся участником Международного уголовного суда. Поэтому я бы не хотел это обсуждать", - отметил Блинкен, добавив, что Путин вряд ли планирует приехать в США в ближайшее время.

Напомним, на прошлой неделе Палата досудебного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.

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Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого мало.