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Франція вже півтора місяця навчає українських пілотів на винищувачах Mirage 2000 – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 19:53

У Франції вже протягом півтора місяця відбувається навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах Mirage 2000.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє французька газета Le Figaro.

За даними видання, близько тридцяти українських пілотів вже понад півтора місяця проходять прискорену підготовку на французьких винищувачах-бомбардувальниках на авіабазах Мон-де-Марсан та Нансі.

Рішення про навчання пілотів було прийнято напередодні візиту президента Володимира Зеленського до Парижа 8 лютого.

У разі прийняття політичного рішення, Франція могла б поставити українській армії десяток винищувачів.

Оновлено 21:21. Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що інформація французького видання Le Figaro про навчання українських пілотів у Франції на літаках Mirage не відповідає дійсності.

У французьких повітряних сил зараз 195 винищувачів - 96 Rafale та 99 Mirage 2000 різних серій, ще 40 літаків - на озброєнні військово-морських сил. Останнім часом Франція поступово відмовляється від Mirage на користь Rafale, проте модифікація Mirage 2000-C вважається досить непоганим літаком, який після додаткового ремонту можна продати зацікавленим країнам. 

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На початку березня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню у спілкуванні з членами Сенату зазначив, що Франція поки не ухвалювала ніяких рішень щодо літаків для України чи підготовки пілотів, але визнав, що тема обговорюється. 

Раніше американські ЗМІ повідомили, що у Сполучених Штатах уже перебувають два українських пілоти з метою оцінки їхніх навичок, і, за даними CNN, до них можуть долучитись ще десять.

Теми: ФранціяавіавійнаУкраїна
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