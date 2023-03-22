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Франция уже полтора месяца обучает украинских пилотов на истребителях Mirage 2000 – СМИ

"Европейская правда"Среда, 22 марта 2023, 18:53

Во Франции уже в течение полутора месяцев происходит обучение украинских пилотов на многоцелевых истребителях Mirage 2000.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает французская газета Le Figaro.

По данным издания, около тридцати украинских пилотов уже более полутора месяцев проходят ускоренную подготовку на французских истребителях-бомбардировщиках на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси.

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Решение об обучении пилотов было принято накануне визита президента Владимира Зеленского в Париж 8 февраля.

В случае принятия политического решения, Франция могла бы поставить украинской армии десяток истребителей.

Обновлено 21:21. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что информация французского издания Le Figaro об обучении украинских пилотов во Франции на самолетах Mirage не соответствует действительности.

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У французских воздушных сил сейчас 195 истребителей - 96 Rafale и 99 Mirage 2000 различных серий, еще 40 самолетов - на вооружении военно-морских сил. В последнее время Франция постепенно отказывается от Mirage в пользу Rafale, однако модификация Mirage 2000-C считается довольно неплохим самолетом, который после дополнительного ремонта можно продать заинтересованным странам.

В начале марта министр обороны Франции Себастьен Лекорню в общении с членами Сената отметил, что Франция пока не принимала никаких решений относительно самолетов для Украины или подготовки пилотов, но признал, что тема обсуждается.

Ранее американские СМИ сообщили, что в Соединенных Штатах уже находятся два украинских пилота с целью оценки их навыков, и, по данным CNN, к ним могут присоединиться еще десять.

Темы: ФранцияавиавойнаУкраина
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