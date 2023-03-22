Зеленський – вбивцям з РФ: Ордер на арешт – найкраще, що може з вами статися

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росію не можна зупинити нічим іншим, окрім одного –перемоги України.

Джерело: Зеленський у відеозврненні

Пряма мова: "Росія програє цю війну. Немає у світі суб'єкта, який не відчував би цього вже зараз. Усі вже це розуміють. І кожен російський вбивця повинен розуміти: ордер на арешт – це найкраще, що може з ним статися".

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Деталі: Президент наголосив, що Україна обов'язково переможе у цій війні, а всі удари Росії отримають військову, політичну та юридичну відповідь.

Що передувало: 17 березня Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна. Його підозрюють у скоєнні воєнного злочину - незаконній депортації дітей з окупованих територій України до РФ.