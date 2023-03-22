Зеленский – убийцам из РФ: Ордер на арест – лучшее, что может с вами произойти

Президент Владимир Зеленский считает, что Россию нельзя остановить ничем другим, кроме одного - победы Украины.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Россия проигрывает эту войну. Нет в мире субъекта, который не чувствовал бы этого уже сейчас. Все уже это понимают. И каждый российский убийца должен понимать: ордер на арест - это лучшее, что может с ним произойти".

Детали: Президент подчеркнул, что Украина обязательно победит в этой войне, а все удары России получат военный, политический и юридический ответ.

Что предшествовало: 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в совершении военного преступления - незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в РФ.