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Зеленский – убийцам из РФ: Ордер на арест – лучшее, что может с вами произойти

Евгений КизиловСреда, 22 марта 2023, 19:02
Зеленский – убийцам из РФ: Ордер на арест – лучшее, что может с вами произойти
Видеообращение владимира зеленского, скриншот

Президент Владимир Зеленский считает, что Россию нельзя остановить ничем другим, кроме одного - победы Украины.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Россия проигрывает эту войну. Нет в мире субъекта, который не чувствовал бы этого уже сейчас. Все уже это понимают. И каждый российский убийца должен понимать: ордер на арест - это лучшее, что может с ним произойти".

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Детали: Президент подчеркнул, что Украина обязательно победит в этой войне, а все удары России получат военный, политический и юридический ответ.

Что предшествовало: 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в совершении военного преступления - незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

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Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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