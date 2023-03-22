Глава МЗС Сербії каже, що позиція Белграда щодо санкцій проти РФ не змінилася

Позиція Сербії щодо неприєднання до санкційного режиму ЄС проти Росії через її війну проти України наразі не змінилася.

Про це заявив перший заступник прем’єр-міністра, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич під час пресконференції у Відні після переговорів з главою МЗС Австрії Александером Шалленбергом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Ми ще рік тому заявили про нашу позицію під час засідання Ради безпеки. І наша позиція чітка: ми скрізь і завжди засуджуємо порушення територіальної цілісності кожної країни, включаючи Україну. Але так само ми не приєдналися до обмежувальних заходів, і ця наша позиція наразі не змінилася", - прокоментував сербський міністр питання санкцій проти РФ.

За словами Дачича, якщо буде потреба переглянути цю позицію, то "компетентні інституції про це повідомлять".

Нагадаємо, 13 березня міністр економіки Сербії Раде Башта в понеділок закликав до якнайшвидшого запровадження санкцій проти Росії, оскільки країна перебуває під величезним тиском, а повномасштабна війна в Україні навряд чи завершиться швидко.

Сербський президент Александар Вучич раніше заявив, що не може "поклястися", що Сербія колись не запровадить санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.