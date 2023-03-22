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Глава МЗС Сербії каже, що позиція Белграда щодо санкцій проти РФ не змінилася

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 20:25

Позиція Сербії щодо неприєднання до санкційного режиму ЄС проти Росії через її війну проти України наразі не змінилася.

Про це заявив перший заступник прем’єр-міністра, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич під час пресконференції у Відні після переговорів з главою МЗС Австрії Александером Шалленбергом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Ми ще рік тому заявили про нашу позицію під час засідання Ради безпеки. І наша позиція чітка: ми скрізь і завжди засуджуємо порушення територіальної цілісності кожної країни, включаючи Україну. Але так само ми не приєдналися до обмежувальних заходів, і ця наша позиція наразі не змінилася", - прокоментував сербський міністр питання санкцій проти РФ.

За словами Дачича, якщо буде потреба переглянути цю позицію, то "компетентні інституції про це повідомлять".

Нагадаємо, 13 березня міністр економіки Сербії Раде Башта в понеділок закликав до якнайшвидшого запровадження санкцій проти Росії, оскільки країна перебуває під величезним тиском, а повномасштабна війна в Україні навряд чи завершиться швидко.

Сербський президент Александар Вучич раніше  заявив, що не може "поклястися", що Сербія колись не запровадить санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

Теми: СербіяРосія
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