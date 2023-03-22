Глава МИД Сербии говорит, что позиция Белграда по санкциям против РФ не изменилась

Позиция Сербии относительно неприсоединения к санкционному режиму ЕС против России из-за ее войны против Украины пока не изменилась.

Об этом заявил первый заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич во время пресс-конференции в Вене после переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Мы еще год назад заявили о нашей позиции во время заседания Совета безопасности. И наша позиция четкая: мы везде и всегда осуждаем нарушение территориальной целостности каждой страны, включая Украину. Но так же мы не присоединились к ограничительным мерам, и эта наша позиция пока не изменилась", - прокомментировал сербский министр вопрос санкций против РФ.

По словам Дачича, если будет необходимость пересмотреть эту позицию, то "компетентные институты об этом сообщат".

Напомним, 13 марта министр экономики Сербии Раде Башта в понедельник призвал к скорейшему введению санкций против России, поскольку страна находится под огромным давлением, а полномасштабная война в Украине вряд ли завершится быстро.

Сербский президент Александар Вучич ранее заявил, что не может "поклясться", что Сербия когда-нибудь не введет санкции против России из-за ее вторжения в Украину.