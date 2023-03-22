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Генсек НАТО не виключив, що країни-члени надішлють Україні західні винищувачі

"Європейська правда"Середа, 22 березня 2023, 19:36

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не виключив, що союзники зважаться на надсилання Україні західних винищувачів.

Про це він сказав в інтерв'ю Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Глава НАТО не виключив, що країни-члени підуть далі у постачанні зброї і надішлють Україні F-16 або інші західні літаки, після емоційного заклику президента Володимира Зеленського щодо "крил для свободи" в лютому.

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"Ми повинні продовжувати розглядати потребу в більших можливостях", - сказав Столтенберг, підкресливши, що, незважаючи на початкову очевидну відмову президента США Джо Байдена надати винищувачі американського виробництва, "не було прийнято жодних рішень щодо F-16".

Цього місяця Польща і Словаччина погодилися надати 17 радянських винищувачів МіГ-29, але загальна кількість наявних літаків невелика.

У середу стало відомо, що у Франції вже протягом півтора місяця відбувається навчання українських пілотів на багатоцільових винищувачах Mirage 2000.

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 Останнім часом Франція поступово відмовляється від Mirage на користь Rafale, проте модифікація Mirage 2000-C вважається досить непоганим літаком, який після додаткового ремонту можна продати зацікавленим країнам. 

Раніше американські ЗМІ повідомили, що у Сполучених Штатах уже перебувають два українських пілоти з метою оцінки їхніх навичок, і, за даними CNN, до них можуть долучитись ще десять.

Теми: НАТОавіа
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