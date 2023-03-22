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Генсек НАТО не исключил, что страны-члены пришлют Украине западные истребители

"Европейская правда"Среда, 22 марта 2023, 20:36

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что союзники решатся на отправку Украине западных истребителей.

Об этом он сказал в интервью Guardian, сообщает "Европейская правда".

Глава НАТО не исключил, что страны-члены пойдут дальше в поставках оружия и пришлют Украине F-16 или другие западные самолеты, после эмоционального призыва президента Владимира Зеленского по "крыльям для свободы" в феврале.

"Мы должны продолжать рассматривать потребность в больших возможностях", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что, несмотря на первоначальный очевидный отказ президента США Джо Байдена предоставить истребители американского производства, "не было принято никаких решений по F-16".

В этом месяце Польша и Словакия согласились предоставить 17 советских истребителей МиГ-29, но общее количество имеющихся самолетов невелико.

В среду стало известно, что во Франции уже в течение полутора месяцев проходит обучение украинских пилотов на многоцелевых истребителях Mirage 2000.

 В последнее время Франция постепенно отказывается от Mirage в пользу Rafale, однако модификация Mirage 2000-C считается довольно неплохим самолетом, который после дополнительного ремонта можно продать заинтересованным странам.

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Ранее американские СМИ сообщили, что в Соединенных Штатах уже находятся два украинских пилота с целью оценки их навыков, и, по данным CNN, к ним могут присоединиться еще десять.

Темы: НАТОавиа
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