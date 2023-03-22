Принц Вільям відвідав військових на кордоні Польщі з Україною

Принц Уельський Вільям здійснив неоголошену поїздку до Польщі, де зустрівся з британськими та польськими військовими, дислокованими поблизу кордону з Україною.

Джерело: The Guardian

Деталі: Принц став першим членом королівської родини, який зустрівся з солдатами в Польщі з початку вторгнення в Україну.

Спочатку Вільям відвідав польських солдатів на базі 3-ї бригади Сил територіальної оборони в Жешуві.

Потім він зустрівся із військовослужбовцями британських збройних сил, щоб дізнатися більше про те, як вони співпрацюють з польськими колегами, проводячи операції на підтримку України.

Принц прибув Польщу в рамках несподіваного дводенного візиту. Він також планує зустрітися з президентом країни Анджеєм Дудою.

У Варшаві він поїде до центру розміщення, щоб зустрітися з українськими біженцями.