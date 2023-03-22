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Принц Уильям посетил военных на границе Польши с Украиной

Алена МазуренкоСреда, 22 марта 2023, 21:14
Принц Уильям посетил военных на границе Польши с Украиной
фото: getty images

Принц Уэльский Уильям совершил необъявленную поездку в Польшу, где встретился с британскими и польскими военными, дислоцированными вблизи границы с Украиной.

Источник: The Guardian

Детали: Принц стал первым членом королевской семьи, который встретился с солдатами в Польше с начала вторжения в Украину.

Сначала Уильям также посетил польских солдат на базе 3-й бригады Сил территориальной обороны в Жешуве.

Затем он встретился с военнослужащими британских вооруженных сил, чтобы узнать больше о том, как они сотрудничают со своими польскими коллегами, проводя операции в поддержку Украины.

Принц прибыл Польшу в рамках неожиданного двухдневного визита. Он также планирует встретиться с президентом страны Анджеем Дудой.

В Варшаве он поедет в центр размещения, чтобы встретиться с украинскими беженцами.

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Темы: ПольшаУкраинаграница
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