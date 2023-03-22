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Медведєв лякає світ наближенням "ядерного апокаліпсису"

Альона Мазуренко Середа, 22 березня 2023, 21:55
Медведєв лякає світ наближенням ядерного апокаліпсису
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що загроза ядерного конфлікту зросла, а поставки зброї в Україну наближають "ядерний апокаліпсис".

Джерело: фрагмент інтерв’ю Медведєва пропагандистам, який він виклав у Telegram

Пряма мова: "Чи минула загроза ядерного конфлікту? Ні, не минула. Вона зросла. Кожен день поставок іноземної зброї на Україну в кінцевому рахунку наближає ось цей самий ядерний апокаліпсис...

У мене склалося відчуття, що вони до певного часу не вірили і не бачили ступінь рішучості Росії, її президента або Верховного головнокомандувача зробити те, що ми зробили. І вони прорахувалися. Наслідки набагато складніші, ніж вони могли бути, якби вони в грудні підписали з нами документ".

Деталі: Ймовірно, Медведєв мав на увазі угоду, яку пропонувала РФ в грудні 2021 року про "нерозширення НАТО" й "відсунення" кордонів Альянсу до ситуації станом на 1997 рік.

Востаннє питання російських ядерних погроз порушувалось у лютому у зв’язку з рішенням Москви вийти з Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін розкритикував план Британії надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном, неправдиво заявивши, що йдеться про зброю з "ядерним компонентом".

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Нагадаємо: 

  • 20 березня Медведєв пригрозив ракетним ударом по Міжнародному кримінальному суду в Гаазі, який раніше видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у зв'язку з депортацією українських дітей до Росії.

Теми: Медведєвядерна зброявійнаРосія
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