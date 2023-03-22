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Медведев пугает мир приближением "ядерного апокалипсиса"

Алена МазуренкоСреда, 22 марта 2023, 20:55
Медведев пугает мир приближением ядерного апокалипсиса
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта возросла, а поставки оружия в Украину приближают "ядерный апокалипсис".

Источник: фрагмент интервью Медведева пропагандистам, который он выложил в Telegram

Прямая речь: "Прошла ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис

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У меня сложилось ощущение, что они до определенного времени не верили и не видели степень решимости России, ее президента или Верховного главнокомандующего сделать то, что мы сделали. И они просчитались. Последствия гораздо сложнее, чем они могли быть, если бы они в декабре подписали с нами документ".

Детали: Вероятно, Медведев имел в виду соглашение, которое предлагала РФ в декабре 2021 года о "нерасширении НАТО" и "отодвижении" границ Альянса к ситуации по состоянию на 1997 год.

Последний раз вопрос российских ядерных угроз поднимался в феврале в связи с решением Москвы выйти из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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Недавно российский диктатор Владимир Путин раскритиковал план Британии предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, ложно заявив, что речь идет об оружии с "ядерным компонентом".

Напомним: 

  • 20 марта Медведев пригрозил ракетным ударом по Международному уголовному суду в Гааге, который ранее выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина в связи с депортацией украинских детей в Россию.

Темы: Медведевядерное оружиевойнаРосcия
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