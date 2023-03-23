Обстріли Сумщини: ворог гатив по 4 громадах
Четвер, 23 березня 2023, 00:21
Протягом 22 березня росіяни здійснили обстріли 4 громад Сумської області.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: У Краснопільській громаді ворог здійснив скидання з БпЛА вибухового пристрою (типу ВОГ).
По території Юнаківської громади росіяни били з мінометів, було 7 "прильотів".
По Есманській громаді противник також здійснив мінометний обстріл, зафіксовано 2 "прильоти".
На територію Білопільської громади росіяни скинули 11 мін.
В усіх випадках обійшлося без руйнувань і втрат серед мирного населення.
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