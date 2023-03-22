Обстріли Сумщини: ворог гатив по 4 громадах

Протягом 22 березня росіяни здійснили обстріли 4 громад Сумської області.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: У Краснопільській громаді ворог здійснив скидання з БпЛА вибухового пристрою (типу ВОГ).

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По території Юнаківської громади росіяни били з мінометів, було 7 "прильотів".

По Есманській громаді противник також здійснив мінометний обстріл, зафіксовано 2 "прильоти".

На територію Білопільської громади росіяни скинули 11 мін.

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В усіх випадках обійшлося без руйнувань і втрат серед мирного населення.