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Обстрелы Сумщины: враг бил по 4 громадам

"Украинская правда"Среда, 22 марта 2023, 23:21
Обстрелы Сумщины: враг бил по 4 громадам
ОБСТРЕЛЫ РФ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В течение 22 марта россияне совершили обстрелы 4 громад Сумской области.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: В Краснопольской громаде враг совершил сброс с БпЛА взрывного устройства (типа ВОГ).

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По территории Юнаковской громады россияне били из минометов, было 7 "прилетов".

По Эсманской громаде противник также совершил минометный обстрел, зафиксировано 2 "прилета".

На территорию Белопольской громады россияне сбросили 11 мин.

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Во всех случаях обошлось без разрушений и потерь среди мирного населения.

Темы: обстрелСумская область
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