Обстрелы Сумщины: враг бил по 4 громадам
Четверг, 23 марта 2023, 00:21
В течение 22 марта россияне совершили обстрелы 4 громад Сумской области.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: В Краснопольской громаде враг совершил сброс с БпЛА взрывного устройства (типа ВОГ).
По территории Юнаковской громады россияне били из минометов, было 7 "прилетов".
По Эсманской громаде противник также совершил минометный обстрел, зафиксировано 2 "прилета".
На территорию Белопольской громады россияне сбросили 11 мин.
Во всех случаях обошлось без разрушений и потерь среди мирного населения.
ВИДЕО ДНЯ