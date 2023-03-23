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РФ навряд чи зможе за короткий термін збільшити чисельність сил ППО – аналітики

"Українська правда"Четвер, 23 березня 2023, 06:32
РФ навряд чи зможе за короткий термін збільшити чисельність сил ППО – аналітики
ЗРС С-400. ІЛЮСТАТИВНЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

Росії, ймовірно, не вдасться за короткий термін збільшити чисельність протиповітряної оборони попри те, що про такий намір заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В інституті звернули увагу, що 22 березня на колегії Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу заявив про плани створити більшу кількість підрозділів із сучасними системами ППО.

За словами Шойгу, у 2023 році російські війська планують сформувати нову зенітну ракетну бригаду спеціального призначення, зенітний ракетний полк із сучаснішими системами С-350 і полк військово-транспортної авіації, а також завершити модернізацію систем ППО Москви.

В ISW вважають, що Російські військові навряд чи зможуть створити такі сили у найближчі кілька років.

"Російська оборонна промисловість історично стикалася з багаторічними затримками в розробці передових систем ППО ще до введення жорстких санкцій. Формування нових російських підрозділів ППО і повітряно-десантних військ не призведе до збільшення бойової потужності Росії в Україні цього року", – йдеться у звіті інституту.

Аналітики ISW припускають, що заява Шойгу, ймовірно, спрямована на те, щоби переконати росіян, що Міністерство оборони продовжує розвивати Збройні сили РФ, та нівелювати російські військові невдачі в Україні.

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Теми: ППОРосіявійна
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