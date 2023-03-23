РФ навряд чи зможе за короткий термін збільшити чисельність сил ППО – аналітики

Росії, ймовірно, не вдасться за короткий термін збільшити чисельність протиповітряної оборони попри те, що про такий намір заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Джерело: звіт ISW

Деталі: В інституті звернули увагу, що 22 березня на колегії Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу заявив про плани створити більшу кількість підрозділів із сучасними системами ППО.

За словами Шойгу, у 2023 році російські війська планують сформувати нову зенітну ракетну бригаду спеціального призначення, зенітний ракетний полк із сучаснішими системами С-350 і полк військово-транспортної авіації, а також завершити модернізацію систем ППО Москви.

В ISW вважають, що Російські військові навряд чи зможуть створити такі сили у найближчі кілька років.

"Російська оборонна промисловість історично стикалася з багаторічними затримками в розробці передових систем ППО ще до введення жорстких санкцій. Формування нових російських підрозділів ППО і повітряно-десантних військ не призведе до збільшення бойової потужності Росії в Україні цього року", – йдеться у звіті інституту.

Аналітики ISW припускають, що заява Шойгу, ймовірно, спрямована на те, щоби переконати росіян, що Міністерство оборони продовжує розвивати Збройні сили РФ, та нівелювати російські військові невдачі в Україні.