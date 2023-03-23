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РФ вряд ли сможет за короткий срок увеличить численность сил ПВО – аналитики

"Украинская правда"Четверг, 23 марта 2023, 06:32
РФ вряд ли сможет за короткий срок увеличить численность сил ПВО – аналитики
ЗРС С-400. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

России, вероятно, не удастся за короткий срок увеличить численность противовоздушной обороны несмотря на то, что о таком намерении заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте обратили внимание, что 22 марта на коллегии Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах создать большее количество подразделений с современными системами ПВО.

По словам Шойгу, в 2023 году российские войска планируют сформировать новую зенитную ракетную бригаду специального назначения, зенитный ракетный полк с более современными системами С-350 и полк военно-транспортной авиации, а также завершить модернизацию систем ПВО Москвы.

В ISW считают, что российские военные вряд ли смогут создать такие силы в ближайшие несколько лет.

"Российская оборонная промышленность исторически сталкивалась с многолетними задержками в разработке передовых систем ПВО еще до введения жестких санкций. Формирование новых российских подразделений ПВО и воздушно-десантных войск не приведет к увеличению боевой мощи России в Украине в этом году", – говорится в отчете института.

Аналитики ISW предполагают, что заявление Шойгу, вероятно, направлено на то, чтобы убедить россиян, что Министерство обороны продолжает развивать Вооруженные силы РФ, и нивелировать российские военные неудачи в Украине.

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Темы: ПВОРосcиявойна
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