РФ вряд ли сможет за короткий срок увеличить численность сил ПВО – аналитики

России, вероятно, не удастся за короткий срок увеличить численность противовоздушной обороны несмотря на то, что о таком намерении заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте обратили внимание, что 22 марта на коллегии Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах создать большее количество подразделений с современными системами ПВО.

По словам Шойгу, в 2023 году российские войска планируют сформировать новую зенитную ракетную бригаду специального назначения, зенитный ракетный полк с более современными системами С-350 и полк военно-транспортной авиации, а также завершить модернизацию систем ПВО Москвы.

В ISW считают, что российские военные вряд ли смогут создать такие силы в ближайшие несколько лет.

"Российская оборонная промышленность исторически сталкивалась с многолетними задержками в разработке передовых систем ПВО еще до введения жестких санкций. Формирование новых российских подразделений ПВО и воздушно-десантных войск не приведет к увеличению боевой мощи России в Украине в этом году", – говорится в отчете института.

Аналитики ISW предполагают, что заявление Шойгу, вероятно, направлено на то, чтобы убедить россиян, что Министерство обороны продолжает развивать Вооруженные силы РФ, и нивелировать российские военные неудачи в Украине.