Сили оборони відбили понад 80 ворожих атак – зведення

Протягом 22 березня Сили оборони України відбили 83 атаки росіян на 5 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.

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Російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору цивільного населення, обстрілює населені пункти, а також об’єкти критичної інфраструктури.

За минулу добу противник завдав ракетного удару по Запоріжжю. Російські ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок. Є загиблі і поранені серед цивільних громадян.

Також ворог завдав 48 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах критичної інфраструктури на Житомирщині та Київщини. Окупанти використали 21 БпЛА типу "Шахед-136" з Брянської області РФ, 16 з цих дронів збито. Внаслідок ударів ворожих БпЛА є загиблі і поранені серед цивільних громадян. Крім того, загарбники здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. Російське керівництво й далі використовує інфраструктуру Республіки Білорусь для підготовки своїх військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Архипівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Дем’янівка, Есмань, Атинське, Іскрисківщина, Білопілля, Волфине, Павлівка, Басівка, Юнаківка і Краснопілля на Сумщині та Басове, Гоптівка, Стрілеча, Веселе, Вовчанськ, Охрімівка, Красне Перше і Кіндрашівка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Ворог вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Макіївка, Білогорівка та Верхньокамянське та здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Білогорівка – Луганської, а також Терни, Колодязі, Сіверськ, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки противника в районах Бахмута, Богданівки та Предтечиного. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення, серед них – Васюківка, Миньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Олександро-Шультине, Північне та Південе Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда, ворог успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів, зокрема, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар’їнка, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Малинівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області, а також Гаврилівка, Іванівка, Зеленівка, Дніпровське та місто Херсон.

У Генштабі повідомили, що у населених пунктах Решетилівське, Чумацьке і Костянтинівка Запорізької області російські окупанти здійснили обхід будинків місцевих жителів та попередили про необхідність перебувати в безпечних місцях із забороною залишати свої помешкання. Це опосередковано може свідчити про намагання російських окупантів унеможливити спостереження місцевим населенням планового перекидання ворогом своєї живої сили та військової техніки до лінії бойового зіткнення, вважають у Генштабі.

Протягом доби українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби ворога.