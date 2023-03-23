Силы обороны отбили более 80 вражеских атак – сводка

В течение 22 марта Силы обороны Украины отбили 83 атаки россиян на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "РФ продолжает вооруженную агрессию против Украины, не оставляет намерений по полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других – обороняется. За прошедшие сутки подразделениями Сил обороны отражено 83 вражеских атаки на восточном участке фронта.

Российский агрессор продолжает применять привычную для него тактику террора гражданского населения, обстреливает населенные пункты, а также объекты критической инфраструктуры.

За минувшие сутки противник нанес ракетный удар по Запорожью. Российские ракеты попали в жилой многоэтажный дом. Есть погибшие и раненые среди гражданских лиц.

Также враг нанес 48 авиационных ударов, в частности, по гражданским объектам критической инфраструктуры на Житомирщине и Киевщине. Оккупанты использовали 21 БпЛА типа "Шахед-136" из Брянской области РФ, 16 из этих дронов сбиты. В результате ударов вражеских БпЛА есть погибшие и раненые среди гражданских лиц. Кроме того, захватчики совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений, формирование наступательных группировок противника не обнаружено. Российское руководство продолжает использовать инфраструктуру Республики Беларусь для подготовки своих войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка, Архиповка и Михальчина Слобода Черниговской области; Демьяновка, Эсмань, Атинское, Искрисковщина, Белополье, Волфино, Павловка, Басовка, Юнаковка и Краснополье на Сумщине и Басово, Гоптовка, Стрелечья, Веселое, Волчанск, Охримовка, Красное Первое и Кондрашовка на Харьковщине.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Враг вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Белогоровка и Верхнекаменское и совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Белогоровка - Луганской, а также Терны, Колодязи, Северск, Верхнекаменское и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отражают многочисленные атаки противника в районах Бахмута, Богдановки и Предтечино. Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения, среди них - Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Часов Яр, Александро-Шультино, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа, враг успеха не имел. Вражеским обстрелам подверглись более 20 районов населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы более 45 населенных пунктов, недалеко от линии соприкосновения, в частности, Малиновка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Гавриловка, Ивановка, Зеленовка, Днепровское и город Херсон.

В Генштабе сообщили, что в населенных пунктах Решетиловское, Чумацкое и Константиновка Запорожской области российские оккупанты совершили обход домов местных жителей и предупредили о необходимости находиться в безопасных местах с запретом покидать свои дома. Это косвенно может свидетельствовать о попытке российских оккупантов сделать невозможным наблюдение местным населением плановой переброски врагом своей живой силы и военной техники к линии боевого соприкосновения, считают в Генштабе.

В течение суток украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, склад боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы врага.