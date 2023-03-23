Генштаб: Окупанти змусили 50 російських строковиків підписати контракти, їх відправили у Мелітополь
Четвер, 23 березня 2023, 06:22
Загарбники стимулюють російських строковиків підписувати контракти і їхати на війну в Україну, понад 50 таких строковиків нещодавно прибули у Мелітополь з Південної Осетії.
Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Дослівно: "РФ постійно вживає заходи для поповнення втрат живої сили. Так, в одній із військових частин, що дислокується у Південній Осетії, проводиться активна робота зі строковиками щодо підписання ними контрактів та подальшої участі у бойових діях на території України.
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Встановлено, що у період з 1 по 10 березня контракт підписали понад 50 російських строковиків. Вони, не отримавши належної бойової підготовки, відправлені у Мелітополь Запорізької області".