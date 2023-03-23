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Генштаб: Оккупанты заставили 50 российских срочников подписать контракты, их отправили в Мелитополь

"Украинская правда"Четверг, 23 марта 2023, 07:22
Генштаб: Оккупанты заставили 50 российских срочников подписать контракты, их отправили в Мелитополь
РОССИЙСКИЕ СРОЧНИКИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEITA.RU

Захватчики стимулируют российских срочников подписывать контракты и ехать на войну в Украину, более 50 таких срочников недавно прибыли в Мелитополь из Южной Осетии.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "РФ постоянно принимает меры для пополнения потерь живой силы. Так, в одной из воинских частей, дислоцирующейся в Южной Осетии, проводится активная работа со срочниками по подписанию ими контрактов и дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

Установлено, что в период с 1 по 10 марта контракт подписали более 50 российских срочников. Они, не получив надлежащей боевой подготовки, отправлены в Мелитополь Запорожской области".

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Темы: ГенштабВооруженные силы
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