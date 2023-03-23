Захисники за добу знищили 20 ворожих БПЛА, 10 артилерійських систем на 660 окупантів
Четвер, 23 березня 2023, 08:11
Росія у загарбницькій війні проти Украйни вже втратила 168 150 солдатів, 3 570 танків, 6 898 ББМ та 2 608 артилерійських систем.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 168 150 (+660) осіб ліквідовано,
- танків – 3 570 (+13) од,
- бойових броньованих машин – 6 898 (+11) од,
- артилерійських систем – 2 608 (+19) од,
- РСЗВ – 511 (+2) од,
- засобів ППО – 273 (+1) од,
- літаків – 305 (+0) од,
- гелікоптерів – 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 203 (+20),
- крилатих ракет – 909 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452 (+18) од,
- спеціальної техніки – 273 (+3).
Дані уточнюються.
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