Захисники за добу знищили 20 ворожих БПЛА, 10 артилерійських систем на 660 окупантів

Росія у загарбницькій війні проти Украйни вже втратила 168 150 солдатів, 3 570 танків, 6 898 ББМ та 2 608 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 168 150 (+660) осіб ліквідовано,

танків – 3 570 (+13) од,

бойових броньованих машин – 6 898 (+11) од,

артилерійських систем – 2 608 (+19) од,

РСЗВ – 511 (+2) од,

засобів ППО – 273 (+1) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 203 (+20),

крилатих ракет – 909 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452 (+18) од,

спеціальної техніки – 273 (+3).

Дані уточнюються.