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Захисники за добу знищили 20 ворожих БПЛА, 10 артилерійських систем на 660 окупантів

Ірина БалачукЧетвер, 23 березня 2023, 08:11
Захисники за добу знищили 20 ворожих БПЛА, 10 артилерійських систем на 660 окупантів
Фото з Facebook Генштабу

Росія у загарбницькій війні проти Украйни вже втратила 168 150 солдатів, 3 570 танків, 6 898 ББМ та 2 608 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 168 150 (+660) осіб ліквідовано,  
  • танків – 3 570 (+13) од,
  • бойових броньованих машин – 6 898 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2 608 (+19) од,
  • РСЗВ – 511 (+2) од,
  • засобів ППО – 273 (+1) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 290 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 203 (+20),
  • крилатих ракет – 909 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452 (+18) од,
  • спеціальної техніки – 273 (+3).

Дані уточнюються.

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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