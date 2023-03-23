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Защитники за сутки уничтожили 20 вражеских БПЛА, 10 артиллерийских систем на 660 оккупантов

Ирина БалачукЧетверг, 23 марта 2023, 08:11
Защитники за сутки уничтожили 20 вражеских БПЛА, 10 артиллерийских систем на 660 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба

Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 168 150 солдат, 3 570 танков, 6 898 ББМ и 2 608 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 168 150 (+660) человек ликвидировано, 
  • танков – 3 570 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 898 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 2 608 (+19) ед,
  • РСЗО – 511 (+2) ед,
  • средств ПВО – 273 (+1) ед,
  • самолетов – 305 (+0) ед,
  • вертолетов – 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 203 (+20),
  • крылатых ракет – 909 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 452 (+18) ед,
  • специальной техники – 273 (+3).

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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