Защитники за сутки уничтожили 20 вражеских БПЛА, 10 артиллерийских систем на 660 оккупантов
Четверг, 23 марта 2023, 08:11
Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 168 150 солдат, 3 570 танков, 6 898 ББМ и 2 608 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 168 150 (+660) человек ликвидировано,
- танков – 3 570 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 6 898 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 2 608 (+19) ед,
- РСЗО – 511 (+2) ед,
- средств ПВО – 273 (+1) ед,
- самолетов – 305 (+0) ед,
- вертолетов – 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 203 (+20),
- крылатых ракет – 909 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 452 (+18) ед,
- специальной техники – 273 (+3).
Данные уточняются.
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