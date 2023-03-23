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Окупанти за добу вбили 2 жителів Донеччини – ОВА

Станіслав ПогоріловЧетвер, 23 березня 2023, 09:10
Окупанти за добу вбили 2 жителів Донеччини – ОВА
Фото: Telegram Кириленка

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу російські загарбники вбили 2 жителів міста Авдіївка.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 22 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — в Авдіївці. Ще 4 людини в області дістали поранення.

 

Деталі: За його словами, Авдіївка зазнала авіаракетного удару – три ракети поцілили на територію АКХЗ. Щонайменше 7 будинків пошкоджено в Очеретинській громаді – під обстрілами Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Бердичі, Уманське, Новокалинове, Сєверне і Нетайлове. У Мар’їнській громаді потерпають Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка.

На Горлівському напрямку пошкоджено 4 житлові будинки та господарчу будівлю у місті Часів Яр, поодинокі обстріли відбувались у Торецькій та Соледарській громадах.

На Лисичанському напрямку під ворожим вогнем Торське, Зарічне, Ямпіль і Терни Лиманської громади, Сіверськ та Серебрянка Сіверської громади.

Також серед ночі росіяни обстріляли Краматорськ та околиці міста – пошкоджено щонайменше 3 будинки, котельня та гаражі.

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Теми: Донецька областьжертвивійна
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