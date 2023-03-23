Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти за добу вбили 2 жителів Донеччини – ОВА

Станіслав ПогоріловЧетвер, 23 березня 2023, 08:10
Окупанти за добу вбили 2 жителів Донеччини – ОВА
Фото: Telegram Кириленка

Начальник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу російські загарбники вбили 2 жителів міста Авдіївка.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 22 березня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — в Авдіївці. Ще 4 людини в області дістали поранення.

Реклама:
 

Деталі: За його словами, Авдіївка зазнала авіаракетного удару – три ракети поцілили на територію АКХЗ. Щонайменше 7 будинків пошкоджено в Очеретинській громаді – під обстрілами Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Бердичі, Уманське, Новокалинове, Сєверне і Нетайлове. У Мар’їнській громаді потерпають Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка.

На Горлівському напрямку пошкоджено 4 житлові будинки та господарчу будівлю у місті Часів Яр, поодинокі обстріли відбувались у Торецькій та Соледарській громадах.

На Лисичанському напрямку під ворожим вогнем Торське, Зарічне, Ямпіль і Терни Лиманської громади, Сіверськ та Серебрянка Сіверської громади.

ВІДЕО ДНЯ

Також серед ночі росіяни обстріляли Краматорськ та околиці міста – пошкоджено щонайменше 3 будинки, котельня та гаражі.

Теми: Донецька областьжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Донецька область
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
Обстріли Курахового: з-під завалів дістали тіло загиблого – МВА
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Останні новини
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
Усі новини...
Реклама: