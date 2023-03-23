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Оккупанты за сутки убили 2 жителей Донетчины - ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 23 марта 2023, 09:10
Оккупанты за сутки убили 2 жителей Донетчины - ОВА
Фото: Telegram Кириленко

Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки российские захватчики убили 2 жителей города Авдеевка.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 22 марта россияне убили 2 жителей Донетчины - в Авдеевке. Еще 4 человека в области получили ранения.

 

Детали: По его словам, Авдеевка подверглась авиаракетному удару - три ракеты попали на территорию АКХЗ. По меньшей мере 7 домов повреждены в Очеретинской громаде - под обстрелами Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Бердичи, Уманское, Новокалиново, Северное и Нетайлово. В Марьинской громаде страдают Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка.

На Горловском направлении повреждены 4 жилых дома и хозяйственное здание в городе Часов Яр, единичные обстрелы происходили в Торецкой и Соледарской громадах.

На Лисичанском направлении под вражеским огнем Торское, Заречное, Ямполь и Терны Лиманской громады, Северск и Серебрянка Северской громады.

Также среди ночи россияне обстреляли Краматорск и окрестности города - повреждены по меньшей мере 3 дома, котельная и гаражи.

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Темы: Донецкая областьжертвывойна
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